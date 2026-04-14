ＤｅＮＡ・竹田祐投手（２６）が今季初勝利を目指し、１４日・ヤクルト戦に先発する。２年前、社会人のＪＡＢＡ四国大会で松山を訪れた経験があり、「自分の役割を１００％できるように、いい準備をして臨みたい」。ツバメ狩りへ「１つのアウトを積み重ねていくことを意識したい」と力を込めた。またインフルエンザだったデュプランティエは、今週中に復帰する予定だ。