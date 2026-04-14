大型オーディション番組の最終審査に残り、注目を浴びた本多大夢（ひろむ＝２５）と浜川路己（ろい＝２０）による男性デュオ・ＲＯＩＲＯＭ（ロイロム）が、５月７日にメジャーデビューすることが１３日、分かった。同日にメジャーデビュー曲「ＣＬＡＳＳＩＣＷＡＶＥ」をリリースし、６月１０日に同曲を冠したミニアルバムを発売。結成から１年の時を経て、本格始動する。２人はオーディション番組を経て、昨年５月８日に結