「ボクシング」（１３日、後楽園ホール）アマチュア４９勝無敗で世界ユースなど９冠の藤木勇我（１８）＝大橋＝がセミファイナル開始前に公開プロテストを行った。ライト級の日本ユース王者・橋本舞孔（２１）＝ＤＡＮＧＡＮ＝と３ラウンドのスパーリングをこなし、Ｂ級（６回戦）に合格。６月１０日の後楽園ホール大会のメインイベントで予定されていたデビュー戦が正式決定し、ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級