サウンドムーブはスプリングS4着から中4週で臨む。嶋津助手は「前走後、少し疲れがあったけど順調に来ていますよ。トモ（後肢）が良くなってきました」と好感触。前走は大外16番枠で後方から直線、大外を回って追い上げた。「前走は挟まる場面があったけど最後はいい脚を使ってくれました。距離は1F延びても問題ないと思います」とイメージしていた。