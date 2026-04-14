靖国神社の奉納相撲が１３日行われ、日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）らが参拝し、豊昇龍、大の里の両横綱が雲竜型の土俵入りを披露した。大の里は昨年５月の夏場所後に横綱昇進。日体大時代の大会で「ほとんど優勝したし、験のいい場所」という会場の土俵に立ち「横綱としてここに来たのは感慨深い」と喜んだ。ただ、昨年九州場所で痛め、同場所と今年春場所で途中休場を余儀なくされた左肩の治療に専念するため、１