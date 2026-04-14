未勝利、弥生賞ディープ記念と連勝中のバステールは前走後、放牧を挟んで中5週でここへ。下沢助手は「先週土曜の時点で体重は（前走と同じ）456キロ。前走以上に（体に）張りがあって数字の印象以上に体を大きく見せています」と充実ぶりに目を細める。前走は4角で接触しながらメンバー最速の上がり3F34秒9で差し切った。「ジョッキー（川田）が丁寧にエスコートしてくれました。（本番と）同舞台で結果を出せたのは大きな収穫