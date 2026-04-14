シンガー・ソングライターの松任谷由実（72）が虫垂炎と診断され、手術を受けることになった。13日、公式サイトで発表した。手術を受けるため、7月28日の群馬・高崎公演を延期し、9月22日に振り替える。定期健診で診断されたという。現時点で体調に問題はなく、緊急を要するものではないと説明するも、昨年11月から年末まで続く全国72公演のツアー中で「その合間を見て手術を行うことにした」と明かした。所属レコード会社に