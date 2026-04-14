大相撲夏場所の新弟子運動能力検査が１３日、東京・両国国技館で行われ、ただ一人受検の宇座寿音（２３）＝沖縄県出身、尾上部屋＝が通過。５月１日の新弟子検査を経て、夏場所初日に合格発表が行われる。１７７センチ、１７４キロの宇座は沖縄・宜野湾高卒業後、兄と同じ海上自衛隊に入隊。上司の紹介で「めったにないチャンス。自分の体格を一番生かせる」と角界入りを決意した。今月７日に部屋に入ったが「ちゃんこがおいし