坂本が１１日のヤクルト戦（東京Ｄ）でバックスクリーン左に今季１号。これで入団２年目の０８年から１９年連続の本塁打となったが、この球場で中堅方向に運んだのは、２１年９月１５日のＤｅＮＡ戦以来、５年ぶりだった。この一発で通算本塁打は２９９本。区切りの３００号にあと１本だ。坂本の記念アーチは年・月・日初本塁打０８・４・６神（東）１００号１４・３・２８神（東）１５０号１６・９・２３