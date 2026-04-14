巨人は１４日から今季初めて甲子園での阪神３連戦に臨む。昨年は同球場で４勝８敗だったが、８試合が１点差。今年は接戦を制して勢いに乗りたい。巨人担当通算１６年目の片岡優帆キャップは、通算３００号に王手をかけていて、これまで甲子園で何度も劇的な一打を放ってきた坂本勇人内野手（３７）に注目。ベテランを筆頭に一丸となって戦うチームの現状を「見た」。昨年は優勝した阪神に８勝１７敗。敗戦は８試合が１点差、１