阪神が、先発ローテーションを再編する。9年目で初の開幕先発ローテーション入りをつかみ、ここまで3試合に登板して2完封で2勝0敗、リーグトップの防御率0.38を誇る高橋が13日に出場選手登録抹消。故障などではなく、一度、登板を飛ばす措置とみられる。代わって、19日の中日戦（甲子園）には9日ヤクルト戦でプロ初先発初勝利を挙げた茨木が向かう公算が高くなった。6連戦最終戦で救援陣を総動員できる日でもあり、若虎に日曜