阪神に関する話題を深掘りする、硬軟織り交ぜた新コーナー「虎のトリセツ」の第1回は、試合前練習で行う筒井壮外野守備兼走塁チーフコーチ（51）による「青空走塁塾」を取り上げる。“走る虎”を進化かつ深化させ続ける、「完コピ指導」とは――。ホームでもビジターでも、毎試合前に必ず行われる特訓がある。ウオーミングアップを終え、打撃練習へと移る隙間時間。多い時は6〜7人が受ける青空塾。科目は「走塁」。今だと嶋村