“無敵のGキラー”が先陣を切る。14日巨人戦に先発する阪神・才木が、甲子園での投手指名練習に参加して最終調整し、万全の状態を整えた。「キャベッジと泉口とか、新外国人のダルベックはけっこう打ってるんかなっていう印象。しっかり自分のペースで投げられたらいいんじゃないかな」好相性の聖地で宿敵を迎え撃つ。甲子園での同戦は23年9月14日から6連勝中。プロ初勝利の相手も巨人で、通算では12試合8勝2敗、防御率1・51