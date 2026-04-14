阪神は14日から巨人との3連戦に臨む。初戦はローテーション通り、才木がマウンドへ。前回7日のヤクルト戦では序盤から奪三振ショーを披露してセ・リーグタイ記録となる1試合16奪三振を記録して2勝目をマークした。相手は移籍してきた則本。才木は巨人打線について「キャベッチと泉口とか、結構打ってるんかなっていう印象」と話した。2戦目は3度目の登板で来日初勝利を目指すルーカスが“レジェンド”田中将と投げ合う。3