今季初となる甲子園での伝統の一戦では、好調な森下のバットにも注目が集まる。本人は「普通です。いつも通り、頑張ります」と自然体を強調。宿敵巨人が相手とはいえ、気負い過ぎず、泰然自若で挑む。ただ、勢いは最高の状態で臨めそうだ。9日ヤクルト戦から、11日の中日戦にかけて3試合連続本塁打。6本塁打は、2位のサンタナ（ヤクルト）に2本差をつけ、堂々のリーグトップだ。さらに9日から12日の中日戦まで4試合連続打点中