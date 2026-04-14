阪神が、今秋ドラフト上位候補として智弁学園（奈良）の杉本真滉投手（3年）をリストアップしていることが13日、分かった。今春選抜では決勝までの全5試合に登板し、16年春の村上頌樹（現阪神）の5戦5勝に匹敵する活躍で、チームを準優勝に導いた最速149キロ左腕。完成度の高い実戦派であることに加え、球団のお膝元・兵庫県出身でもある左腕を、今後も密着マークしていく方針だ。昨秋から「ベース板を通過する時の球が強い」