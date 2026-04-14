阪神・ルーカスは15日巨人戦先発へ向けて甲子園での投手練習に参加し、「（1週間で）いい調整ができた」と来日初勝利への準備を整えた。熱狂が予想される甲子園での伝統の一戦のマウンド。「楽しみ。自分自身で感じるのが本当に楽しみですね。アメリカで言うヤンキース対レッドソックスというような雰囲気だとは想像している」とイメージも膨らませた。