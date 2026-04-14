北海道・江差警察署は2026年4月13日、暴行の疑いで江差町に住む無職の女（49）を現行犯逮捕しました。女は13日午後0時半ごろ、自宅で同居する弟（47）の頬を殴打する暴行を加えた疑いが持たれています。13日午後0時半ごろ、「姉にビンタされた」と被害にあった弟から警察に通報がありました。警察によりますと、女は右手で弟の左頬を一度ビンタしたということです。姉弟には過去に、警察への相談歴が1度ありました。女は「叩いただ