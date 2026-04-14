北海道・函館西警察署は2026年4月13日、脅迫の疑いで函館市に住む会社員の男（35）を逮捕しました。男は13日午前0時10分ごろ、妻（20代）に対し、LINEを利用して脅迫した疑いが持たれています。犯行からほどなくして、「夫から脅された」と妻から警察に通報がありました。警察によりますと、男は妻に「お前ら刺して自殺しようかな」とLINEのトークで脅迫したということです。調べに対し男は「間違いありません」と容疑を認め