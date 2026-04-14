柏崎刈羽原発6号機の営業運転再開を控える東京電力の小早川智明社長が原発活用の重要性を強調しました。 4月16日に営業運転の再開を控える柏崎刈羽原発6号機。 【東京電力小早川智明 社長】 「この再稼働は、これからまさにスタートということなので、これからが大事だと考えている。安全に終わりはないので、一つ一つ着実に進めてまいりたいというふうに思っている」 アメリカとイランの和平交渉が決裂したことを受け