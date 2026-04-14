新潟駅の新たなバスターミナルの供用開始から2年が経過し、駅南方面のバスの利用者が増加する中、新潟市は4月13日の会見で輸送力の高い“連節バス”の新たな活用を進めて行く考えを示しました。 【新潟市中原八一 市長】 「今後の街づくりの進展や人の動きの変化を見据え、連接バスの駅南エリアにおける社会実験を行いたいと考えている」 これまでは、新潟駅から新潟市西区の青山を通る萬代橋ラインを中心に運行してい