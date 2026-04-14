4月14日（火）の交通取締情報 ＜午前＞国道445・・・上益城郡御船町滝尾（スピード違反） ＜午後＞県道・・・荒尾市緑ヶ丘（歩行者妨害）国道268・・・水俣市中鶴（スピード違反）国道445・・・人吉市下城本町（携帯電話・シートベルト） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡