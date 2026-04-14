巨人の田中将大投手（３７）が１３日、ジャイアンツ球場で調整。１５日に先発予定で移籍後、公式戦で初めて甲子園のマウンドに上がる。昨季阪神戦での登板はなし。今年３月のオープン戦では登板したが「公式戦でやるのはまた違う。伝統の一戦と言われるカードで、昨年はそういう舞台に立つことができなかった。そこに立てることはワクワクしますし、いい投球ができるようにという気持ちです」と静かに闘志を燃やした。