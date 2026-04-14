4月9日昼過ぎ、新潟県阿賀町の国道で、準中型免許を持っていないのにも関わらず、トラック2台を運転した疑いで、パキスタン国籍の男2人が逮捕されました。 無免許運転の疑いで逮捕されたのは、いずれも中古車販売業のパキスタン国籍の37歳と28歳の男2人です。 男らは4月9日午後1時過ぎ、阿賀町津川の国道49号線上で準中型免許を持っていないのにも関わらず、準中型自動車のトラック2台をそれぞれ運転した疑いが持たれています。