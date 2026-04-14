人気アニメ映画シリーズの最新第29作「名探偵コナンハイウェイの堕天使」が、10〜12日の公開3日間で観客動員231万8009人、興行収入35億213万7800円を記録し、ともにシリーズ最高のオープニングとなった。13日、配給の東宝が発表した。これまでの最高だった昨年の「名探偵コナン隻眼の残像（フラッシュバック）」（231万4690人、34億3862万6700円）を上回った。2018年4月に初日が金曜日になって以降では「鬼滅の刃無限城