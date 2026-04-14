ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペア金メダルの三浦璃来（２４）・木原龍一（３３）組が１３日、東京都立川市の「ＭＡＯＲＩＮＫ」で行われた、所属先の木下グループの入社式に出席し、新入社員３３３人にエールを送った。２人がサプライズでリンクに登場すると、会場は歓声に包まれた。五輪で金メダルを獲得したフリー「グラディエーター」の一部を披露し、大きな拍手が送られた。三浦は「ひとつひとつの経験が