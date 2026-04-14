【経済指標】 ＊米中古住宅販売件数（年率）（3月）23:00 結果398万件 予想405万件前回413万件（409万件から修正） 【カナダ】 住宅建設許可（2月）21:30 結果-8.4% 予想N/A前回3.5%（4.8%から修正）（前月比) 【発言・ニュース】 ＊トランプ大統領 ・米国が実施する封鎖海域で米艦船に接近するイラン船舶は攻撃対象になる。 ・封鎖海域に近づけば、海上で麻薬密輸船に対して行っているのと