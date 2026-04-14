ＢＴＳのＶがファンとの約束を守り、ＡＲＭＹ（ＢＴＳファンダム名）が胸アツだ。３月にメンバー７人がそろった完全体でカムバックを果たし、９日に韓国・高陽市で世界ツアーをスタートさせたＢＴＳ。Ｖは１４日までに自身のインスタグラムを更新。「ＫＲ」と韓国の国コードと炎の絵文字を載せ、ライブでの姿や、バックステージでのショットを多数アップした。この投稿にネット上では「テテたくさんの素敵な写真をありが