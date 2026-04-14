14日の西武戦で今季初先発に臨むオリックス・曽谷が、左肘の内側側副じん帯損傷により長期離脱が避けられない状況となったエース・宮城の分まで腕を振る覚悟を示した。「本当に宮城の穴はでかいと思うので。宮城も悔しい部分があると思いますし、僕たち先発陣がカバーというか、代わりにではないですけど頑張るしかない」当初先発予定だった10日の楽天戦（楽天モバイル）が雨天中止に。翌11日は敵地でのブルペン投球などで調