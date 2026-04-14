「はとこリレー」で苦境の井上竜を救う！日本ハムから金銭トレードで中日に移籍した杉浦が13日、名古屋市内で入団会見に臨み、育成ドラフト1位入団で3月に支配下登録された牧野と親戚であることを明かした。「実は、はとこなんです。面識はないんですけどね。僕の母親と牧野の父親が、いとこらしいです。たぶん」同じ北海道帯広市出身。他人とは思えないが…実は血縁関係もあった。数年前、両親からオイシックスでプレーする