15日の中日戦（バンテリンドーム）に先発予定の広島・栗林が、マツダスタジアムで調整した。愛知県出身で、先発転向後は初の故郷凱旋。3月29日の今季初登板で準完全投球を演じた中日との再戦へ「ボスラー選手が復帰し打線は変わってくる。（対策は）14日の試合を見ながら」と気合を入れた。開幕から2試合計17イニングでわずか1失点。新井監督に「先発は初めてだし、目いっぱい投げているから」と負担を考慮され、中9日での登板