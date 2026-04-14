中日・井上監督が、投手陣再整備のため、主に2軍担当の落合英二投手コーディネーターを1軍に配置転換することを明かした。それに伴い、肩書も「投手コーディネーター兼マネジャー兼スコアラー」に変更された。「開幕前から“1、2軍をうろうろしてよ”とお願いしていて、“今でしょ、来てくださいよ、英二さん”ということで。当分の間、帯同させます」新外国人アブレウがぎっくり腰、勝ちパターンの橋本が右脇腹痛で離脱。守