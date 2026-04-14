オリックス・曽谷龍平投手（２５）が１３日、大阪・舞洲での投手練習に参加。今季初先発の１４日・西武戦（京セラ）での好投＆連敗阻止を誓った。「上の舞台で投げられることが一番。本拠地なんで勝てるように頑張りたい」。今季初先発予定だった１０日の楽天戦（楽天モバイル）が雨で中止。相手が西武に変わっても「しっかりデータも自分なりに見ている。やる準備としてはできている」と腕をぶした。奮起せざるを得ないチー