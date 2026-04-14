4月14日（火）放送の「相席食堂」は、椎名林檎からマニー・パッキャオまで、各業界で多数のスターを輩出する1978年生まれの47歳、千鳥の１歳上の旅人が相席旅に出る「47歳相席」をお届けする。 ©ABCテレビ 新潟県の燕市と三条市を合わせた燕三条地域は世界的にも評価の高いモノづくりの町。そんな場所にやって来たのは“モノづくり芸人”のモンスターエンジン・西森洋一だ。実家が町工場の西森は金属加