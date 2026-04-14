第45回藤本賞の授賞式が13日、都内で行われた。東宝「社長」シリーズなど生涯に269本の映画を製作した故藤本真澄氏の功績を称えて1981年に設立された同賞は優れた作品を世に送った製作者を顕彰するもので、今回は「国宝」の村田千恵子、松橋真三の両氏が選ばれた。興収200億円を超えて実写邦画の歴代1位を記録。松橋氏は「良いストーリーと高いクオリティーがあれば世界に通用する」ことを証明してくれたとあいさつ。「日本映