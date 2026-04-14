１４日・巨人戦（甲子園）に先発する阪神の才木浩人投手（２７）が１３日、無失点投球でチームを今季最長の５連勝に導くと誓った。右腕は２０２４年７月３０日から巨人戦で７連勝中。同戦８連勝なら球団記録に並び、右腕なら１９７９年・小林繁以来４７年ぶりとなる。前回７日・ヤクルト戦ではセ・リーグタイ記録の１試合１６奪三振。好投を継続して、偉大な先輩に肩を並べる。春の陽気に包まれた甲子園で、才木は軽快に汗を流