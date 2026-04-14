広島・床田寛樹投手（31）が本紙で自身の野球論を語るコラム「床田の流儀」がスタート。記念すべき第1回は、開幕先発ローテーション最年長としての立ち居振る舞い、カード初戦を任される上で意識することなどを赤裸々につづった。また、こだわりを持つ打撃についての抱負も語った。スポニチ読者の皆さま、広島・床田寛樹です。このコラムを通して、野球への考え方や、プレーの裏側を存分に語っていきたいと思います。よろしく