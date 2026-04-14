【イスラマバード共同】パキスタンのシャリフ首相は13日、米国とイランの2週間の停戦合意は「維持されている」と表明した。閣僚らの会議で発言した。パキスタンは11〜12日に首都イスラマバードで開かれた米イラン協議を仲介。イランの核開発やホルムズ海峡を巡る対立を解消できず合意には至らなかった。シャリフ氏は「残された問題の打開に向けた努力が全力で進んでいる。停戦継続はパキスタンの真摯な努力の結果だ」と訴えた