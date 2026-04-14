広島・森下がマツダスタジアムで調整し、14日の中日戦先発に備えた。舞台は登板経験のない豊橋で、24年5月15日に松山でヤクルト戦に投げて以来の地方球場。報道陣に広さやマウンドの高低を逆質問しつつ、「気にする必要はないかなと思う。勝負していかないといけないので」と言い切った。チームは目下3連敗中で借金2を抱えるが「ここからじゃないですか。勝たないといけないのは変わりない。自分と（捕手の）坂倉が粘り強くや