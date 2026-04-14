１４日・阪神戦に先発する巨人の則本昂大投手（３５）が１３日、ジャイアンツ球場で投球練習をするなど最終調整。幼少期に阪神ファンだった右腕が立つ初めての「伝統の一戦」へ、闘志を燃やした。ポイントは応援歌の封印だ。「前年のチャンピオン。そこに勝っていかないと上位は目指せないので」。表情は自然と引き締まる。１２年ぶりに先発で立つ甲子園だ。これまで守護神での２登板を含めて３試合でいまだ無失点。無敵の球場