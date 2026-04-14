本多大夢と浜川路己によるふたり組アイドルデュオ・ROIROMが、結成1周年を迎える5月7日にメジャーデビューすることが決定した。 デビュー曲のタイトルは「CLASSIC WAVE」。さらに、同楽曲の名をタイトルに冠したミニアルバムを6月10日に発売することも発表され、一気に本格始動する。 ■デビュー曲と同タイトルにミニアルバムも発売決定 国内外の大型オーディション番組をはじめ、各メディア