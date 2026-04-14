雪解けが早く進んだ２０２６年、札幌市内のカー用品店ではタイヤ交換がピークを迎えています。一方で、自分で行うときは交換の手順を間違えると大きな事故につながる恐れもあり注意が必要です。（向山記者）「こちらの店では例年より早くすでにタイヤ交換のピークを迎えていて、フル稼働で作業が行われています」札幌市中央区のタイヤ専門店です。夏用タイヤの交換予約が連日３０件以上入っていて、ゴール