震度7の揺れに2度見舞われた熊本地震の発生から、14日で10年となる。熊本県出身で当時J2熊本所属だった元日本代表FW巻誠一郎氏（45）がスポニチのインタビューに応じ、自らも被災した10年前の記憶を振り返り、復興のために走り続けてきた日々を語った。（取材・構成坂本寛人）16年4月14日。その夜は実家のある宇城市にいた。強烈な揺れを感じたのは、サッカー教室の指導が終わったころだった。普段はやんちゃな子供たちが