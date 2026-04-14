どこよりも早く、勝手に行ってみました！施設の老朽化などで2軍本拠地の移転を発表したロッテとヤクルト。ロッテの移転先である千葉県君津市、ヤクルトの移転先の茨城県守谷市に本紙記者が足を運んだ。開場まで1年を切り工事が急ピッチで進んでいるヤクルトに対し、ロッテは見渡す限りの田んぼ！ここから夢の球場の完成へ、地元関係者には今後の取り組みなどを聞いた。（取材・鈴木勝巳）≪30年1月開業予定≫「本当にここで