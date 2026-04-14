timeleszの新メンバーオーディション「timeleszproject」（通称タイプロ）で最終審査まで残った本多大夢（25）と浜川路己（20）によるアイドルデュオ「ROIROM」が、結成1周年を迎える5月7日にメジャーデビューする。デビュー曲のタイトルは「CLASSICWAVE」で、同名のミニアルバムを6月10日に発売することも決定。一気に本格始動となった。本多は「ROIROM結成から約1年お待たせしてしまいましたが、やっと皆さまにデビュー