ファミリーレストランや食べ放題チェーンで「配膳ロボット」が活躍する姿を目にすることは珍しくなくなった。時給にすると１００円程度で“雇用”できるとの試算もあり、人手不足が深刻な外食産業の救世主となっている。翻ってロボット産業に目を向ければ、別の姿が見えてくる。笑顔であいさつ「働く仲間の一員」東京都立川市のファミリーレストラン「ガスト立川栄店」では、ネコの顔を模したディスプレーのついた高さ１２０