つい２か月前の衆院選で圧勝したにもかかわらず、その後の地方選では苦戦が続いている。自民党は、高市首相への国民の期待感に頼り切り、地道な支持固めを怠っているのではないか。所属議員一人一人が有権者の声を丁寧にくみ取り、政策への理解を広げられるかどうかが問われている。自民党が定期党大会を開いた。高市首相は演説で「衆院選では国論を二分する公約を掲げた。大切なのは、公約を一つ一つ実現していくことだ」と