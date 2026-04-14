俳優・菅野美穂（４８）、山時聡真（２０）が１３日、都内で、Ｗ主演映画「９０メートル」の公開御礼舞台あいさつを、中川駿監督と行った。ＳＮＳで募集された質問コーナーで、社会人から気合を入れてほしいと求められると、菅野は突然「皆さん、元気ですか！。元気があれば何でもできる！」とアントニオ猪木さんばりに叫び、会場は笑いに包まれた。さらに今度はアニマル浜口風に「気合だ！、気合だ！、気合だ！、おー！」と