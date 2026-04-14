大相撲夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）に向けた新弟子運動能力検査が13日、両国国技館で行われ、唯一受検した海上自衛隊出身の宇座寿音（23＝尾上部屋）が通過した。内臓検査などを受ける5月1日の新弟子検査を経て同10日に正式に合格が発表される。運動能力検査は体格基準を満たさない入門志望者や23〜25歳未満で一定の実績を持つ相撲未経験者などが対象。宇座は50メートル走、ボール投げなど7項目のテストをこなし合