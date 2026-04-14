米大リーグ、ブルージェイズ戦で日米通算250本塁打となる4号2ランを放つホワイトソックスの村上宗隆内野手＝4日、シカゴ（共同）【カンザスシティー（米ミズーリ州）共同】熊本市出身で米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は12日（日本時間13日）、チームの遠征先で取材に応じ、熊本地震の前震から14日で10年となることに「地震があった時はできなかったので、こうやって日々野球ができていることにすごく感謝し